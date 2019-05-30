В Калининграде забил зеленый фонтан

В центре Калининграда у монумента «Мать – Россия» «позеленел» фонтан, из него бьют струи кислотного цвета. Об этом сообщила городская администрация на странице в Facebook.

Жители города забили тревогу, предположив, что вода может быть ядовитой. Один из пользователей предположил, что добавленное в фонтан вещество могло быть уранином.

Полиция провела расследование и выяснила, что хулиганы ночью залили в фонтан антифриз. Жидкость, которая не замерзает при низких температурах.

«Никакие инопланетяне не "травили" фонтан у Европы. Просто ночью неизвестные залили в него антифриз. Их ищут. Смотрят по всем камерам», — говорится в сообщении городской администрации.

В настоящее время ищут виновников. Фонтан выключили. В ближайшее время воду сольют и наполнят свежей, прозрачной.