Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана

На пленарном заседании, которое проходило 30 мая, Верховная рада Украины не поддержала отставку главы правительства страны Владимира Гройсмана, пишет «ГОРДОН».

Поддержать заявление Гройсмана об увольнении согласились только 97 парламентариев при необходимых 226 голосах. Из-за отказа депутатов проголосовать за отставку премьера, кабинет министров в нынешнем виде продолжит работу в прежнем составе до проведения парламентских выборов.

Уход Гройсмана, напротив, означал бы смену правительства. Против отставки премьера высказались фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт», за – «Радикальная партия», «Оппозиционный блок» и «Батькивщина».

Напомним, в среду, 22 мая Гройсман объявил, что планирует покинуть занимаемую должность. По его словам, он принял соответствующее решение после того, как новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей инаугурационной речи призвал правительство страны уйти в отставку.