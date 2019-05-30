Далай-лама похвалил Путина за внимание к миру

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама в интервью агентству РИА Новости назвал Россию великой страной, которая обладает большой мощью.

Он также отметил работу президента РФ Владимира Путина. Далай-лама уверен, что российский лидер уделяет большое внимание происходящему в разных странах мира.

«Последние события показали, что Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо», - отметил Далай-лама.

По его словам, в настоящее время мир находится в критическом состоянии, поэтому главе РФ стоит обдумывать свои действия и «думать о том, что принесет пользу в долгосрочной перспективе».

Лидер буддистов также выразил мнение, что России следует вступить в состав Евросоюза для достижения стабильности в мире. В качестве примера он привел Германию и Францию, которые изначально были против присоединения к ЕС, но в итоге вступили в альянс.

В апреле 83-летнего Далай-ламу экстренно госпитализировали с легочной инфекцией. Ему пришлось провести несколько дней в одной из частных больниц в Нью-Дели.