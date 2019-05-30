Парламент Израиля объявил о самороспуске

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск из-за того, что премьер-министр страны Бильямин Нетаньяху не смогу за обозначенный срок сформировать новое правительство. Об этом пишет Times of Israel.

Известно, что после 12-часовых дебатов парламентарии отдали 74 голоса против 45 за законопроект, разработанный партией «Ликуд». Его суть заключается в роспуске 21-го кнессета и организации новых выборов 17 сентября.

Напомним, 30 апреля Нетаньяху принял присягу к новом парламенте Израиля. А незадолго до этого, 17 апреля, президент страны Реувен Ривлин поручил премьер-министру сформировать новое правительство после победы на выборах.