Шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России

Шпагат балерины Анастасии Волочковой занесен в Книгу рекордов России. Об этом артистка Большого театра написала на своей странице Instagram.

«Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!» - сообщила Волочкова.

Она отметила, что к такой спортивной форме шла долгие годы и не собирается сдаваться, несмотря на желание некоторых людей «ловить на ней хайп».

Также Волочкова позвала людей, которые пишут под ее публикациями плохие комментарии, в спортивный зал. По ее словам, в таком случае злость у них просто не останется времени.