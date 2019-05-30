Шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России
Балерина отметила, что к такой спортивной форме шла долгие годы и не собирается сдаваться.
© Фото: volochkova_art, Instagram
Шпагат балерины Анастасии Волочковой занесен в Книгу рекордов России. Об этом артистка Большого театра написала на своей странице Instagram.
«Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!» - сообщила Волочкова.
Она отметила, что к такой спортивной форме шла долгие годы и не собирается сдаваться, несмотря на желание некоторых людей «ловить на ней хайп».
Также Волочкова позвала людей, которые пишут под ее публикациями плохие комментарии, в спортивный зал. По ее словам, в таком случае злость у них просто не останется времени.