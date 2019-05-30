Камера сняла, как батут с детьми унесло ветром в Улан-Удэ

В Улан-Удэ надувной батут оторвало от троса и унесло сильным ветром. Момент ЧП попал на камеру видеонаблюдения.

На записи видно, как конструкция поднялась на воздух и перевернулась. Взрослые люди не успели ухватить батут.

В результате пострадали пятеро детей, игравших на аттракционе. Они с травмами доставлены в больницу. Один ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.