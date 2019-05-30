В Кабардино-Балкарии задержаны 13 офицеров МВД

Преступное сообщество из офицеров полиции Кабардино-Балкарии, по оперативной информации, брало взятки от перевозчиков «паленого» алкоголя. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что коррупционная схема была разоблачена сотрудниками центрального аппарата МВД РФ. Также в операции задействовали Следственный комитет, который сообщил, что сумма взяток составила минимум 42 миллиона рублей.

По словам Волк, руководство преступным сообществом осуществлял замначальника управления ГИБДД по КБР, а в его состав входили сотрудники из числа начальствующего состава республиканской Госавтоинспекции и территориальных подразделений районного уровня.

Официальный представитель МВД добавила, что офицеры создали законспирированную схему получения криминальных доходов в качестве взяток за проезд автомобилей, которые перевозили этанол и спиртосодержащую продукцию.

Как полагает следствие, взятки давались за проезд по федеральной трассе Р-127 «Кавказ», территориям Урванского, Зойского, Прохладненского, Майского и Баксанского районов КБР, а также через КПП «Малка». Затем деньги распределялись по коррупционной «вертикали».

К уголовной ответственности привлекаются 13 сотрудников МВД Кабардино-Балкарии, в их числе два начальника подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений ГИБДД районного и республиканского уровней.

Все сотрудники, которых уличили, из органов будут уволены.