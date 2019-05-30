По ведру на метр: ливневые дожди идут на Москву

В четверг, 30 мая во второй половине дня погода в Москве начнет портиться в связи с надвигающимся с северо-запада холодным атмосферным фронтом.

Прольются ливневые дожди, сопровождаемые ветрами, рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В небе вырастут мощные кучево-дождевые облака с верхним краем до 11 тысяч метров. Прольются интенсивные ливневые дожди до 9-11 миллиметров, это 20% от месячной нормы или по одному ведру на каждый квадратный метр», - отметил синоптик.

Днем термометры покажут +26…+28°С. К вечеру температура понизится примерно до +18°С. Тишковец добавил, что холодный фронт несет опасность для граждан и не исключил обрушение конструкций. Возможен сильный ливень, сопровождаемый шквалистым ветром, гроза, похолодание.