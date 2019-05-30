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В Алеппо восстановят крупнейший в городе продовольственный рынок

Даниил Левин
11:59 30.05.2019
Рынок был разрушен и занят террористами во время войны.
© Видео: ТРК "Звезда"

Власти сирийского города Алеппо восстанавливают крупнейший местный продовольственный рынок, разрушенный боевиками. Несколько лет назад в ходе боевых действий на его территории организовали тюрьму для пленников, штаб и хранилище оружия.

Во время войны на территории знаменитого рынка в Алеппо обосновались террористы. Пленные содержались в небольших комнатах, которые боевики использовали как тюремные камеры. На стенах остались засечки, оставленные узниками, отмечавшими дни заточения.

Сейчас на этом месте вновь бурлит торговля. Местные жители продают продукты собственного производства. На месте разрушенных зданий строятся новые объекты. Власти города пообещали, что уже через три месяца здесь должен появиться самый большой в Алеппо оптовый рынок.

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