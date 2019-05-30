В «Аэрофлоте» прокомментировали аварийную посадку А320 в Шереметьево

В «Аэрофлоте» прокомментировали аварийную посадку самолета А320 в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеканал «360».

«Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Шереметьево - Грозный, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла штатно», - заявили в авиакомпании.

После замены самолета пассажиры будут отправлены в Грозный. Планируемое время вылета - 12.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что причиной вынужденной посадки лайнера в столичном аэропорту Шереметьево стал сработавший датчик пожаротушения. На протяжении двух часов экипаж вырабатывал топливо и совершил посадку в штатном режиме. При происшествии никто не пострадал.