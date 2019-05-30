Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией выполнения ДРСМД

Путин внес в Государственную думу проект о приостановлении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ опубликован в думской базе законопроектов. Отмечается, что у российского президента есть право принять решение о возобновлении действия соглашения.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между Соединенными Штатами и Советским Союзом 8 декабря 1987 года.

Напомним, США заявили о своем выходе из ДРСМД с февраля 2019 года в одностороннем порядке. Решение вызвано тем, что российская сторона отказалась уничтожить ракету 9М729, дальность действия которой якобы превышает установленные договором ограничения. В Москве обвинения назвали необоснованными.

В марте Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения договора до устранения Вашингтоном допущенных ими нарушений обязательств.