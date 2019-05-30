Мужчина поджег себя перед Белым домом
Инцидент произошел в парке Эллипс 29 мая в 12.20 по местному времени.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CNBC, Twitter
В парке напротив Белого дома неизвестный мужчина поджег свою одежду. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на Секретную службу Соединенных Штатов.
Происшествие случилось в парке Эллипс 29 мая в 12.20 по местному времени. Прибывшие на место инцидента представители полиции и спецслужб оказали нарушителю порядка необходимую помощь, после чего мужчина был госпитализирован.
Издание TMZ без ссылок на источники информации заявило, что на мужчине, возможно, был защитный костюм.
«После того, как огонь охватил все его тело, он не упал, а прогуливался по лужайке рядом с Монументом Вашингтону», - сообщает издание.