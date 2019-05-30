Мужчина поджег себя перед Белым домом

В парке напротив Белого дома неизвестный мужчина поджег свою одежду. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на Секретную службу Соединенных Штатов.

Происшествие случилось в парке Эллипс 29 мая в 12.20 по местному времени. Прибывшие на место инцидента представители полиции и спецслужб оказали нарушителю порядка необходимую помощь, после чего мужчина был госпитализирован.

Издание TMZ без ссылок на источники информации заявило, что на мужчине, возможно, был защитный костюм.