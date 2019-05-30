Путин наградил космонавта Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении космонавта Алексея Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Сегодня, 30 мая прославленный космонавт отмечает 85-летний юбилей. В указе говорится, что Леонов награжден «за большой вклад в освоение космоса и многолетнюю добросовестную деятельность».

Алексей Леонов 18 марта 1965 года совершил первый в истории выход в открытый космос. Он пробыл за пределами корабля 12 минут 9 секунд. Леонов является Дважды Героем Советского Союза, это звание он получил в 1965 и 1975 годах.

В честь дня рождения космонавта, его коллеги Алексей Овчинин и Олег Кононенко вынесли портрет Леонова в открытый космос.