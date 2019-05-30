СМИ: в Шереметьево совершил вынужденную посадку Airbus A320

Причиной вынужденной посадки самолета А320 в московском аэропорту Шереметьево стал сработавший датчик пожаротушения. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

«Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения», - заявил источник агентства.

Экипаж самолета на протяжении двух часов вырабатывал топливо и совершил посадку в штатном режиме. При инциденте никто не пострадал.

Для встречи борта в столичном аэропорту были стянуты силы пожарных.