СМИ: в Шереметьево совершил вынужденную посадку Airbus A320
При инциденте никто не пострадал.
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Причиной вынужденной посадки самолета А320 в московском аэропорту Шереметьево стал сработавший датчик пожаротушения. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
«Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения», - заявил источник агентства.
Экипаж самолета на протяжении двух часов вырабатывал топливо и совершил посадку в штатном режиме. При инциденте никто не пострадал.
Для встречи борта в столичном аэропорту были стянуты силы пожарных.