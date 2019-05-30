Три человека застряли в вентшахте московского метро

Спасатели помогли выбраться троим подросткам из вентиляционной шахты северного вестибюля станции метро «Медведково», сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Предположительно, молодые люди залезли в воздуховод самостоятельно. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что люди находились на глубине пяти метров.

Для того, чтобы вызволить ребят из шахты, спасатели использовали альпинистское снаряжение, пришлось вскрывать металлическую конструкцию.

Сообщается, что двое ребят были в сознании. У одного подростка онемели руки и ноги, его осматривают врачи.