Российские космонавты вывесили портрет Алексея Леонова на борту МКС

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вывесили на борт Международной космической станции портрет Алексея Леонова, которому сегодня исполняется 85 лет.

Видео опубликовано на официальной странице NASA в Twitter.

Алексей Леонов дважды удостоен звания Героя Советского Союза. Космонавт награжден двумя орденами Ленина, орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Дружбы.

Сегодня, 30 мая президент России Владимир Путин наградил Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, в марте 1965 года Леонов стал первым человеком, который вышел в открытый космос. Он пробыл за пределами корабля 12 минут 9 секунд. Всего Леонов совершил два космических полета, в общей сложности налетав 7 суток 33 минуты.