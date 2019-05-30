Вихрь до самого неба: мощный смерч прошелся по Минску
Дождь превратил в реки некоторые улицы города, а ветер повалил деревья и шаткие конструкции.
© Видео: ПЛОХИЕ НОВОСТИ БЕЛАРУСЬ, vk.com © Фото: МЧС Минска Twitter, evil_devil_red Instagram
Страшные грозы и сильнейшие ливни обрушились на Минск.
В одном из районов столицы Белоруссии образовался самый настоящий смерч. Кадры с места событий очевидцы выкладывают в Сети.
Как сообщают пользователи, ветер срывал крыши домой и валил деревья. Несколько автомобилей были повреждены. Ряд троллейбусных линий оказались порваны.
Кроме того, из-за проливных ливней улицы затопило. Проезд по ним значительно затруднен.