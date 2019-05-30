Названо число пропавших туристов после крушения судна в центре Будапешта

В результате крушения туристического судна на реке Дунай в Будапеште 16 человек числятся пропавшими, сообщает Associated Press.

Напомним, на борту находилось 34 человека, трое из них погибли. По неизвестным на данный момент причинам прогулочное судно сначала перевернулось, а потом стремительно пошло ко дну.

Сейчас ведется поисково-спасательная операция, которая осложняется плохими погодными условиями. Пришвартованные рядом лодки помогают службе спасения, освещая зону бедствия.

По текущим данным в посольство Российской Федерации в Венгрии информация о пострадавших россиянах не поступала.