Судно с туристами затонуло в центре Будапешта: видео

Туристическое судно перевернулось и затонул в Будапеште на реке Дунай. Об этом сообщает Associated Press.

На борту находилось 34 человек, включая экипаж. Спасатели работают под проливным дождем. Инцидент произошел недалеко от здания венгерского парламента.

Некоторых пострадавших удалось спасти, но поисково-спасательная операция продолжается. В настоящее время известно о трех погибших.

Ситуация осложняется плохой видимостью, поэтому пришвартованные рядом лодки также помогают в поисках, освещая зону бедствия, пишет Index.

На данный момент в посольство Российской Федерации в Венгрии информация о пострадавших россиянах не поступала.