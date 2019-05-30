Автобус загорелся после ДТП в Мексике: десятки погибших
Грузовик протаранил автобус с паломниками в Мексике. Жертвами трагедии стали более 20 человек.
© Видео: EEscrutador , JimePmora, Twitter © Фото: eqvites , Instagram
Крупное ДТП произошло в Мексике. Там грузовик врезался в автобус, из-за чего транспортное средство перевернулось и загорелось.
В результате трагедии как минимум 20 человек погибли, еще 18 – получили ранения.
Как уточняет портал Proceso, инцидент произошел в штате Веракрус. Причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика.
Подробности произошедшего выясняются.