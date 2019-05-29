Жилы, листерии и антибиотики: Роскачество провело проверку «домашнего» фарша

Роскачество провело исследование фарша «Домашний» из говядины и свинины. Эксперты проверили 17 наиболее популярных торговых марок. Об этом говорится на сайте организации.

В исследовании участвовала продукция из Московской, Белгородской, Ленинградской, Псковской, Кировской, Свердловской и Челябинской областей, а также из Великого Новгорода. На момент закупки цена за один килограмм готового фарша «Домашний» составляла от 200 до 430 рублей.

Фарш прошел испытания по 68 показателям безопасности и качества. Его проверили на наличие радионуклидов, тяжелых металлов, антибиотиков и фосфатов. Также в продукции проверили массовую долю общего жира и белка, оценили внешний запах, вид, консистенцию и степень измельчения.

«По результатам исследований в фарше эксперты не обнаружили пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов. Фарш также проверялся и на количество фосфатов <...> По данному пункту нарушений также выявлено не было: количество фосфора не превышало допустимого уровня», - сказано в результатах исследования.

В фарше марок «Мясницкий ряд» и «Мясновъ» были найдены листерии - патогенный для человека вид бактерий, который вызывает у человека пищевое заболевание - листериоз.

В фарше торговых марок «Рестория» и «Ариант» специалисты зафиксировали превышение допустимых законодательством норм на наличие антибиотиков. Причем во второй торговой марке превышено в 20 раз допустимое количество антибиотиков.

Эксперты также провели продукцию на свежесть. У марки «Рестория» выявлены превышения по КМАФАнМ (наиболее распространенный тест на микробную безопасность - прим. ред.), несоответствия по микроскопическому анализу свежести. Кроме того, у данного образца получена отрицательная реакция мясного бульона на сернокислую медь.

«Совпадение данных трех факторов может говорить о начавшейся порче продукта», - говорится в исследовании Роскачества.

У пяти торговых марок «Новгородский бекон», «Великолукский мясокомбинат», «Ариант», «Дороничи» и О’Кей» при микроскопическом анализе свежести и отрицательной реакции мясного бульона на сернокислую медь специалисты выявили несоответствия. При этом в фарше «Черкизово», «Мясницкий ряд» и «Останкино» выявлены превышения по КМАФАнМ - эти нарушения могли быть следствием несоблюдения температуры хранения продукта.

В процессе дегустации готовых котлет в фарше «Черкизово» и «Ашан» обнаружилось высокое содержание соединительной и жировой ткани, а в продукции «Мираторга» и «Рестории» - грубая соединительная ткань и жилы.

У продукции марки «Самсон» был отмечен солоноватый вкус, кисловатый - у «Мираторга».

Лучшим по органолептическим показателям (аромат, вкус, консистенция, внешний вид) был признан фарш от «Арианта».

По итогам исследования только фарш марки «Хороший вкус» из Свердловской области может стать претендентом на российский Знак качества.