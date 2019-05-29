Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе после 50 лет

Регулярные тренировки способствуют уменьшению жировой массы на животе у пожилых людей, считают в Американском гериатрическом обществе. С возрастом даже у стройных людей пропадает талия, одна из причин этого явления - малоподвижный образ жизни, считают эксперты.

Специалисты провели эксперимент, в рамках которого предложили в течение десяти дней проверить на себе специально разработанную программу упражнений. Испытуемые были старше 50 лет. Им надлежало ходить на занятия три раза в неделю.

В процессе тренировки чередовались фазы максимальной и минимальной физической нагрузки, а также отдыха. Вначале добровольцы занимались в зале не более 18 минут в день, продолжительность последующих тренировок постепенно увеличивалась. В результате участникам эксперимента удалось сбросить лишние килограммы. Жировая масса испытуемых уменьшилась почти на треть, зато выросла мышечная масса.

Регулярные занятия позволили запустить жиросжигательный процесс, однако мужчинам удалось быстрее уменьшить жировую массу на животе, чем женщинам. С чем это связано, ученые намерены выяснить в рамках новой работы, пишет Medicalxpress.