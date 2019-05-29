История под новым слоем: в Google Maps можно будет посмотреть старинные карты

На сервисы Google Maps и Google Earth были добавлены свыше 120 исторических географических карт из коллекции Дэвида Рамси. Об этом говорится на сайте коллекционера.

Старинные карты можно отдельным слоем наложить поверх обычных, они охватывают период с 1680 по 1930 годы. К примеру, есть две карты Москвы - 1745 и 1836 годов. С помощью них можно увидеть, как росли города и увеличивалось их население.

Просмотр можно включить, активировав слой «Исторические карты Рамси» в Google Earth или через разработанную для проекта версию Google карт.