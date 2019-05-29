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Антисанитария и болезни: 73 тысячи сирийцев в лагере «Эль-Холе» находятся в ужасных условиях

Александра Арсентьева
08:20 29.05.2019
Ужасная ситуация складывается в лагере «Эль-Холь», который находится на подконтрольной США территории в провинции Хасеке. Обстановку в нем усугубил семикратный рост числа проживающих за последние четыре месяца.
Антисанитария и болезни: 73 тысячи сирийцев в лагере «Эль-Холе» находятся в ужасных условиях

Обстановка в сирийских лагерях беженцев «Рукбан» и «Эль-Холь» на подконтрольных США территориях остается критической. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и САР «О проблемах, препятствующих реализации инициативы по возвращению беженцев и бедственном положении жителей в лагерях беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь"».

Незаконное военное присутствие США в так называемой зоне безопасности вокруг Эт-Танфа продолжает оставаться главным фактором нестабильности на юге Сирии и причиной бедственного положения жителей «Рукбана». Фактически сирийские граждане находятся в заложниках у подконтрольных США бандформирований. Условия существования населения в лагере таковы, что заставляют людей балансировать на грани жизни и смерти.

По данным врачей Сирийского Арабского Красного Полумесяца, практически у каждого второго сирийца, покинувшего «гетто», диагностируются запущенные хронические заболевания. У взрослых - туберкулез и кожные заболевания. У многих наблюдается дистрофия. У детей врачи диагностируют авитаминозы, кишечные и вирусные инфекции.

Несмотря на принимаемые Россией и Сирией меры по спасению жителей «Рукбана», благодаря которым с 23 марта из лагеря удалось вывести 13 337 сирийских граждан, еще около 30 тысяч сирийцев продолжают находиться в нечеловеческих условиях. Им просто нечем заплатить подконтрольным США боевикам, чтобы покинуть лагерь.

Власти Сирии вместе с союзниками и международными гуманитарными организациями делают все необходимое для обеспечения достойной жизни граждан. Подготовленные для возвращающихся беженцев лагеря временного размещения на подконтрольной сирийскому правительству территории обеспечены всем необходимым. Всем возвращающимся сирийцам гарантируется безопасность, предоставляются питание, медобслуживание и другая необходимая помощь. Мужчинам предоставляется отсрочка от службы в армии, всем трудоспособным гражданам - рабочие места на предприятиях. Уже свыше 85% возвратившихся из «Рукбана» сирийцев перебрались в избранные места проживания.

«Призываем американскую сторону пресечь практику взимания боевиками подконтрольных бандформирований откупов за включение в списки желающих покинуть лагерь и при покидании 55-километровой зоны Эт-Танф. Обеспечить гуманитарный доступ представителей РФ и Сирии в "Рукбан" в сопровождении сотрудников ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца для проведения мониторинга ситуации в лагере и общения с его жителями», - говорится в совместном заявлении.

Еще хуже ситуация складывается в лагере «Эль-Холь» на подконтрольной США территории в провинции Хасеке, обстановку в котором усугубил семикратный рост числа проживающих за последние четыре месяца, в результате этого лагерь оказался сильно переполнен. Свыше 73 тысяч человек в «Эль-Холе» оказались в ужасных условиях антисанитарии и болезней.

Особую озабоченность вызывает неудовлетворительное функционирование полевого медпункта, развернутого на территории лагеря, в котором остро ощущается нехватка квалифицированного медперсонала, оборудования и медицинских препаратов.

«Призываем международное сообщество, профильные структуры ООН и международные гуманитарные организации занять принципиальную позицию в оказании влияния на США для решения вопроса о скорейшем выводе ими с незаконно оккупированных сирийских территорий своих войск, которые поддерживают незаконные бандформирования и препятствуют восстановлению мирной жизни в Сирии», - говорится в заявлении.

«Предлагаем уже сейчас не словом, а реальным делом поддержать деятельность сирийских властей по возвращению беженцев на родину. Для этого необходимо прекратить финансовую подпитку сирийцев, проживающих за рубежом, которая ведет к их ассимиляции, и перейти к предоставлению подъемных пособий гражданам для переезда в родные места», - отмечается в документе.

Межведомственные координационные штабы России и САР выступили с призывом к США и Евросоюзу отменить антисирийские экономические санкции.

«Подобные ограничительные меры не способствуют решению насущных гуманитарных и социально-экономических проблем в Сирии. Санкции затрудняют приобретение лекарственных препаратов и сырья для них, медицинского оборудования, осложняют поставки ремонтно-строительной техники на нужды восстановления мирной жизни», - сказано в заявлении.

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