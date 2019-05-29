Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий

В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда, опубликованные в «Справочнике профессий» Министерства труда и социальной защиты.

Всего в опросе участвовали 26,9 тысячи организаций. Профессию продавца-кассира назвали в 980 случаях, а повара - в 892-х. На третьем месте в списке оказался педагог, специалисты зафиксировали 557 упоминаний. Также в топ-5 рейтинга вошли юрист (488 упоминаний) и специалист по соцработе (483 упоминаний). Основными причинами востребованности названных профессий являются расширение производства и текучесть кадров.

Ранее эксперты сервиса «Авито.Работа» провели анализ рынка труда РФ и составили рейтинг наиболее востребованных профессий по итогам 2018 года. В пятерку пошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и сотрудники автомобильного бизнеса.

В апреле во ВНИИ труда специалисты составили перечень новых профессий, появившихся на российском рынке труда за последние годы. В него вошли такие специальности, как оператор БПЛА, специалисты по промышленной робототехнике, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений и другие.