СМИ узнали личность «россиянки» из скандального видео со Штрахе

Роль племянницы российского олигарха, которая в 2017 году на вилле в Ибице встречалась с вице-канцлером Австрии Хансом-Кристианом Штрахе, сыграла боснийская студентка. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

Как отмечает издание, боснийка свободно владела русским языком. Для участия в постановке девушке пришлось предварительно пройти кастинг. За участие в создании видеозаписи она получала около семи тысяч евро в сутки. Всего на организацию этой операции было потрачено не менее 400 тысяч евро.

Автор статьи утверждает, что организаторы пытались продать скандальные кадры австрийским бизнесменам и политикам, но никто не захотел их приобрести. В итоге компромат был куплен за 600 тысяч евро немецкой фирмой, а затем передан в СМИ.

История спровоцировала политический кризис и привела к отставке канцлера Австрии Себастьяна Курца и всего австрийского правительства.