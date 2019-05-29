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СК возбудил дело против главы крупнейшего в РФ горнодобывающего предприятия

Александра Арсентьева
07:01 29.05.2019
Также было возбуждено дело в отношении депутата Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.
СК возбудил дело против главы крупнейшего в РФ горнодобывающего предприятия
© Фото: priargunsky.armz.ru

Следователями возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского», он подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что вместе с этим было возбуждено дело в отношении депутата Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края. Он подозревается в «даче взятки в крупном размере».

По версии следствия, депутат дал взятку генеральному директору компании в размере 500 тысяч рублей, чтобы за это получить иметь возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.

Как отметили в СК, обоих подозреваемых задержали. В настоящее время в связи с данным делом проводятся обыски.

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