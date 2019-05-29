Темная сторона: мальчик на концерте спел саундтрек «Звездных войн» вместо колыбельной
Пользователи Сети обсуждают видео, на котором запечатлен фрагмент одного из детских выступлений. На ролике трое малышей исполняют известную колыбельную Twinkle Twinkle Little Star, но в какой-то момент одного из выступающих «перемыкает» и он внезапно начинает петь «Имперский марш» из «Звездных войн».
Чуть более чем за день видео репостнули 126 тысяч человек. На кадры обратил внимание даже актер Марк Хэмилл, который сыграл Люка Скайуокера в киносаге.
«Темная сторона сильна в нем!», - написал Хэмилл.
Пользователи шутят, что в мальчика прямо во время выступления вселилось зло.
«Да пребудет сила с этим молодым человеком!» - пишут они.
Многие отметили, с каким энтузиастом ребенок отталкивает рядом стоящую девочку и делает жест рукой, мол «не останавливайте меня».
«Ну и выражение лица девочки, мол, "боже, это действительно происходит?"», - удивляются в Сети.