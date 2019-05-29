Красная площадь попала в топ-5 самых фотографируемых мест мира

Россияне выбрали мировые достопримечательности, которые чаще всего фотографируют туристы.

Лидером рейтинга стала Эйфелева башня в Париже – за нее проголосовали 18% участников опроса. На втором месте расположилась Каппадокия (15%) – скалистая местность в Турции. Третье место туристы отдали римскому Колизею – его поддержали 13%.

На четвертом месте оказалось «сердце» России – Красная площадь. Ей предпочтение отдали 12% опрошенных. Далее следуют Таймс-сквер в Нью-Йорке и Парк Гуэль в Барселоне (по 9%). В десятку самых популярных мест вошли также небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, бухта Халонг во Вьетнаме, Тауэрский мост в Великобритании и пик Виктория в Гонконге, сообщает сервис Skyscanner.