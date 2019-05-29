СМИ: в России может появиться «отцовский капитал»

В России может появиться новая субсидия, именуемая «отцовским капиталом». Эту выплату, возможно, будут предоставлять после рождения третьего ребенка.

«Отцовский капитал» будет служить дополнительной финансовой поддержкой к материнскому капиталу, который действует в настоящее время.

По данным «Известий», новая выплата по размеру будет сопоставима с материнским капиталом, который в настоящее время составляет 453 тысячи рублей. «Отцовский капитал» будет выплачиваться в случае, если дети воспитываются в одной семье в зарегистрированном браке.

Скорее всего, проект начнут реализовывать с Дальнего Востока. Далее последуют Калининградская область, Крым и Севастополь.