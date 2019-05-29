СМИ: Кит Харингтон попал в реабилитационный центр после окончания «Игры престолов»

Исполнитель роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов» актер Кит Харингтон попал в реабилитационный центр после напряженного промо-тура, посвященного последнему сезону фантастической саги.

«Кит решил использовать этот перерыв в своем графике, как возможность провести некоторое время в оздоровительном центре, чтобы заняться некоторыми личными вопросами», - приводит The Hollywood Reporter слова представителя актера.

При этом, как сообщает Page Six, Харингтон уже месяц как лечится от алкоголизма и борется со стрессом в элитной клинике Prive-Swiss.

По данным СМИ, жена актера и коллега по съемочной площадке Роуз Лесли поддерживает актера и всегда находится рядом.

Сам Харингтон признался, что столкнулся с серьезным стрессом, когда его персонаж стал центральным в «Игре престолов». В этот период он впервые обратился к терапии.