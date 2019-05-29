Помните о ручнике: полиция искала «угнанную» машину, но все оказалось проще
Мужчина спешил в магазин до закрытия и наспех припарковался, а позже обнаружил, что его машины след простыл.
© Видео: Новости. Как есть, vk.com © Фото: Новости. Как есть, vk.com
Удивительная история произошла в Череповце. Там мужчина, незадолго до закрытия прибыв в магазин, поспешил за покупками, а свою машину он оставил на парковке.
Вернувшись, он не обнаружил автомобиль в том месте, где его оставил. Тогда мужчина вызвал полицию, которая на протяжении всей ночи занималась поисками пропавшего транспортного средства.
С утра сотрудники полиции посмотрели видео с камеры наблюдения и увидели необычную картину. Водитель, вероятно позабыв про стояночный тормоз, отправился в магазин, а машина задним ходом выехала за пределы парковки.
Видео было опубликовано в Сети.
«Помните о ручнике», - говорится в подписи к публикации.