Помните о ручнике: полиция искала «угнанную» машину, но все оказалось проще

Удивительная история произошла в Череповце. Там мужчина, незадолго до закрытия прибыв в магазин, поспешил за покупками, а свою машину он оставил на парковке.

Вернувшись, он не обнаружил автомобиль в том месте, где его оставил. Тогда мужчина вызвал полицию, которая на протяжении всей ночи занималась поисками пропавшего транспортного средства.

С утра сотрудники полиции посмотрели видео с камеры наблюдения и увидели необычную картину. Водитель, вероятно позабыв про стояночный тормоз, отправился в магазин, а машина задним ходом выехала за пределы парковки.

Видео было опубликовано в Сети.