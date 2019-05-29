Летчик Як-18 снял на видео поджигателей леса под Иркутском

Летчик-наблюдатель снял на видео с воздуха подозреваемых в поджоге леса в Черемховском районе Иркутской области.

Выяснилось, что пилот Як-18 возвращался по маршруту с авиапатрулирования пожарной обстановки, когда увидел дым рядом с деревней Поморцева. Эту информацию подтвердили в правительстве региона.

Пилот направился в сторону очага возгорания и заметил на лесном массиве УАЗ Hunter с багажником на крыше. Рядом с ним находились несколько человек, которые, увидев самолет, быстро сели в машину и уехали. У Як-18 был ограниченный запас топлива, поэтому преследовать злоумышленников летчик не смог.

Пожар начался сразу в нескольких местах, где находились порубочные остатки. Это свидетельствует о целенаправленности поджога. К тушению было привлечено около 30 человек, возгорание удалось локализовать на территории около двух тысяч гектаров.