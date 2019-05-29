СК возбудил дело после ДТП с китайскими туристами в Приморье

СК РФ возбудил уголовное дело против водителя автобуса с гражданами Китая. Напомним, пассажирский автобус с туристами перевернулся в Уссурийске на 665 километре трассы Хабаровск - Владивосток.

Автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. В нем находились 43 человека, двое из них погибли, 19 - получили различные травмы.

По предварительным данным, водителю резко стало плохо, поэтому он потерял управление, хотя стаж его работы насчитывает 20 лет. Сейчас он заключен под стражу, против него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

На месте происшествия работали сотрудники полиции, медики, МЧС и следственный комитет. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким погибшим и распорядился разместить всех пострадавших в гостиницах и оказать им всю необходимую помощь.

В Ространснадзоре заявили о проведении проверки перевозчика «Автоколонна 1887», которому принадлежит автобус.