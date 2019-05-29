Второй день рождения: арматура пробила машину в сантиметре от головы водителя
Каким образом арматура оказалась внутри машины, не уточняется.
© Фото: Очевидец, Вконтакте
На трассе под Барнаулом мужчина чудом остался жив после того, как его автомобиль насквозь протаранила арматура.
На кадрах видно, что металлический прут влетел в лобовое стекло и пробил подголовник водительского сидения. Мужчина находится в шоке - он не понимает, как такое могло произойти, и каким образом он успел отклонить голову в сторону.
«Сегодня у кого-то День пограничника, а у меня второй день рождения», - говорит мужчина на камеру.
Однако каким образом арматура оказалась внутри машины, не уточняется.