Второй день рождения: арматура пробила машину в сантиметре от головы водителя

На трассе под Барнаулом мужчина чудом остался жив после того, как его автомобиль насквозь протаранила арматура.

На кадрах видно, что металлический прут влетел в лобовое стекло и пробил подголовник водительского сидения. Мужчина находится в шоке - он не понимает, как такое могло произойти, и каким образом он успел отклонить голову в сторону.

«Сегодня у кого-то День пограничника, а у меня второй день рождения», - говорит мужчина на камеру.

Однако каким образом арматура оказалась внутри машины, не уточняется.