Лось, птица и медведь: животные-взломщики попали на камеры наблюдения

Видео-домофоны и дверные глазки, которые жители США часто устанавливают в частных домах, используются не только в целях безопасности, но и для слежки за представителями дикой природы.

Оказалось, что для многих людей это занятие является очень популярным – некоторые даже устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения, чтобы не упустить интересные моменты из жизни животных.

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Так, на кадрах видно, как птица активно изучает камеру видеонаблюдения, лось рассматривает мебель на веранде частного дома, а бурый медведь и вовсе открыл легковую машину и залез на заднее сидение.