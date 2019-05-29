Лось, птица и медведь: животные-взломщики попали на камеры наблюдения
Многие граждане специально устанавливают дополнительные камеры, чтобы следить за жизнью диких животных.
© Видео: Vivint Smart Home, Ring, Inside Edition, YouTube © Фото: Inside Edition, YouTube
Видео-домофоны и дверные глазки, которые жители США часто устанавливают в частных домах, используются не только в целях безопасности, но и для слежки за представителями дикой природы.
Оказалось, что для многих людей это занятие является очень популярным – некоторые даже устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения, чтобы не упустить интересные моменты из жизни животных.
Так, на кадрах видно, как птица активно изучает камеру видеонаблюдения, лось рассматривает мебель на веранде частного дома, а бурый медведь и вовсе открыл легковую машину и залез на заднее сидение.