Российский тяжелоатлет уронил на себя 180-килограммовую штангу и погиб

На открытом чемпионате по пауэрлифтингу в Шахтах российский атлет скончался после того, как уронил на себя 180-килограммовую штангу.

Выяснилось, что спортсмен Игорь Галушкин выступал в категории до 90 килограммов. Во время выполнения жима лежа он не удержал штангу, и она упала ему на грудь. При этом ассистенты не успели поймать ее – из-за этого свалившийся снаряд разорвал атлету диафрагму и сломал несколько ребер.

На площадке не оказалось врачей, поэтому присутствующие ждали приезда скорой помощи. Спустя некоторое время Галушкин умер в больнице. У него остались жена и двое маленьких детей.