Самолет с президентом Мексики на борту не смог приземлиться

Самолет авиакомпании Volaris, на борту которого находился президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, не сумел приземлиться в аэропорту Тепика на западе страны, в связи с чем капитан судна принял решение уйти на второй круг.

Как отмечает местная газета El Universal, самолет коснулся взлетно-посадочной полосы, однако не затормозил, а вновь поднялся в воздух.

«Этот маневр является нормальным, безопасным и практикуется в непредвиденных погодных условиях», - прокомментировали инцидент в пресс-службе авиакомпании.

Вскоре лайнер приземлился. Произошедшее президент Мексики назвал штатной ситуацией и добавил, что причин для беспокойства у него было.