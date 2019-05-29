Самолет с президентом Мексики на борту не смог приземлиться
Лайнер коснулся земли и тут же поднялся в воздух. Спустя время самолет удалось посадить со второго раза.
© Видео: top youtube videos, Nayarit_Mx , Youtube, Twitter © Фото: top youtube videos
Самолет авиакомпании Volaris, на борту которого находился президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, не сумел приземлиться в аэропорту Тепика на западе страны, в связи с чем капитан судна принял решение уйти на второй круг.
Как отмечает местная газета El Universal, самолет коснулся взлетно-посадочной полосы, однако не затормозил, а вновь поднялся в воздух.
«Этот маневр является нормальным, безопасным и практикуется в непредвиденных погодных условиях», - прокомментировали инцидент в пресс-службе авиакомпании.
Вскоре лайнер приземлился. Произошедшее президент Мексики назвал штатной ситуацией и добавил, что причин для беспокойства у него было.