Бывший пресс-секретарь Порошенко оправдался после пропажи серверов

Вся техника из ситуационной комнаты в администрации президента Украины была взята в аренду на средства экс-главы государства Петра Порошенко, поэтому ее вернули владельцу. Об этом заявил бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем Facebook.

«Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только онлайн», - написал он в своем посте.

По словам Цеголко, в СНБО есть ситуационный центр с конфиденциальными серверами.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли все мониторы, техника и серверы с секретной информацией.