В Эстонии нашли останки сбитого во время Войны советского летчика

Останки советского летчика и обломки истребителя ЛаГГ-3, который был сбит в период Великой Отечественной войны, обнаружили в Эстонии под Тарту.

По данным телеканала ERR, истребитель разбился в 1944 году. Его фрагменты обнаружили строители, которые на том месте прокладывали канализационную трассу под возводящимся жилым микрорайоном.

«Когда копали траншею, ковш экскаватора за что-то зацепился, стали откапывать и нашли куски. Достали целый мотор и одну из лопастей и останки человека, то есть здесь наверняка один или несколько летчиков», - сообщил директор строительной фирмы Пауль Ялас.

Этот самолет был выпущен в 1942 году. На все фрагментах истребителя обнаружены русские буквы. Благодаря информации Сети археологи убедились, что это действительно ЛаГГ-3. Эту модель начали производить еще до войны, в 1938 году.