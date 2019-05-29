США пригрозили Европе санкциями

США готовы направить свои санкции против Великобритании, Германии и Франции, в случае если эти страны запустят механизм INTEX. Об этом, ссылаясь на официальное заявление замглавы американского Минфина Сигал Манделкер, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании сообщили, что намерены создать совместный механизм расчетов с Ираном INTEX. Предполагается, что с его помощью торговлю между странами удастся осуществлять, несмотря на американские санкции.

Тем не менее, американское правительство утверждает: Штаты готовы «ввести ограничительные меры против организаций, осуществляющих торговые операции с Ираном».

В 2018 году США вышли из иранской сделки и восстановили в полном объеме санкции против Тегерана. Более того, американские власти пригрозили ограничительными мерами всем странам за сотрудничество с Ираном.