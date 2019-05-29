Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны. Об этом он заявил на брифинге во Львовской области после аварии на шахте Лесная, где погибли двое горняков.

«Произошло большое горе — мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах, об условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО», - цитирует Зеленского ИА «Новостной фронт».

Заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Зеленский также отметил, что семьи погибших прошлой ночью шахтеров получат финансовую помощь государства в размере 100 тысяч гривен (около 245 тысяч рублей) каждая.