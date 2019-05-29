Зеленский сменил главу госохраны на «киборга», жавшего руку Мотороле

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Оцерклевича новым начальником Управления государственной охраны Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что его кандидатура получила поддержку от офицеров, ветеранов, волонтеров и журналистов.

«Алексей "Купол" Оцерклевич стал известным благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в ДАПе», - рассказали в пресс-службе Зеленского.

Известно, что за встречу с лидером донецкого ополчения Моторолой и за рукопожатие с ним Оцерклевича не раз подвергали критике украинские националисты.

Тогда представители ДНР и украинского командования встретились для передачи ВСУ тел погибших в боях за Донецкий аэропорт солдат.