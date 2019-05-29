Российские космонавты забрали из космоса провисевшее там 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин сегодня, 29 мая, вышли в открытый космос и забрали провисевшее десять лет на внешней стороне МКС полотенце, которое предназначалось для протирки скафандров от грязи.

Выяснилось, что эта операция прошла вне графика – изначально она была запланирована на середину миссии, но космонавты решили выполнить ее раньше.

Теперь это полотенце доставят на Землю для дальнейшего изучения, пишут РИА Новости.

Кононенко и Овчинин вышли в открытый космос из люка стыковочного отсека «Пирс» МКС в 18.42 по московскому времени. Космонавты возьмут пробы-мазки с поверхности станции в рамках эксперимента «Тест». Также они снимут измерительные блоки эксперимента «Обстановка».

Это пятый выход в открытый космос в карьере Кононенко и первый у Овчинина. Работа посвящена Алексею Леонову, которому 30 мая исполнится 85 лет. Леонов в 1965 году первым в мире совершил выход в открытый космос.