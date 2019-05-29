Власти Косово не разрешают эвакуацию избитого российского сотрудника ООН

Власти самопровозглашенной республики Косово препятствуют эвакуации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова из страны. Российский представитель был задержан и избит 28 мая вместе со своим сербским коллегой в ходе полицейской акции.

Россиянин получил травмы и был госпитализирован. Вскоре его освободила полиция, однако выяснилось, что он по-прежнему нуждается в медицинской помощи.

Как пояснили в российском посольстве в Белграде, Краснощекова планируют эвакуировать в Военно-медицинскую академию в Белграде, однако теперь власти Приштины этому противятся. По словам представителей российской дипмиссии, данный факт находится за пределами человеческого понимания и вызывает негодование, передает РИА Новости.

Напомним, по факту нападения на российского сотрудника миссии ООН в Косово уже начал проверку Следственный комитет России. Как заявили в СК, косовский спецназ грубо нарушил нормы международного права.

В свою очередь власти непризнанной республики потребовали отозвать иммунитет у российского сотрудника миссии ООН, избитого местными полицейскими.