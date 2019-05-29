Порошенко выпрашивал помощь у США во время выборов
По словам Волкера, на жалобы Порошенко в недостаточной поддержке был дан однозначный ответ.
© Фото: Petro Poroshenko, Twitter.com, Globallookpress
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал, что бывший украинский президент Петр Порошенко во время выборов просил у Вашингтона поддержки и был недоволен тем, что ее оказывается недостаточно для его победы в кампании.
По словам Волкера, на жалобы Порошенко был дан однозначный ответ, что США поддерживают принципы, а не выбирают людей.
«Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику», - сказал Волкер, выступая в Carnegie в Вашингтоне.
Спецпредставитель США подчеркнул, что Вашингтон готов работать с любым избранным лидером Незалежной и выступает за проведение реформ, борьбу с коррупцией и ориентацию на Запад.