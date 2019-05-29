Порошенко выпрашивал помощь у США во время выборов

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал, что бывший украинский президент Петр Порошенко во время выборов просил у Вашингтона поддержки и был недоволен тем, что ее оказывается недостаточно для его победы в кампании.

По словам Волкера, на жалобы Порошенко был дан однозначный ответ, что США поддерживают принципы, а не выбирают людей.

«Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику», - сказал Волкер, выступая в Carnegie в Вашингтоне.

Спецпредставитель США подчеркнул, что Вашингтон готов работать с любым избранным лидером Незалежной и выступает за проведение реформ, борьбу с коррупцией и ориентацию на Запад.