Опубликовано полное видео нападения чиновника на журналиста в Хакасии

Телеканал «Россия 24» опубликовал полную версию видеозаписи нападения чиновника на своего корреспондента в Хакасии. Напомним, съемочная группа канала снимала материал об условиях, в которых живут люди, потерявшие несколько лет назад в пожарах в Хакасии все свое имущество, и которым позже были построены новые дома.

Журналист спросил главу администрации Ширинского района республики Хакасия Сергея Зайцева о государственных средствах, которые были выделены на строительство новых домов для пострадавших от пожаров. Однако, Зайцев это никак не прокомментировал. В ответ чиновник стал силой выгонять корреспондента из кабинета, использовать нецензурные слова, а в конечном итоге даже повалил журналиста на пол.

Такая реакция чиновника вызвала резкую критику у многих политиков и журналистов. Зайцев попытался оправдаться, сказав, что корреспондент его спровоцировал и даже подал заявление в полицию с просьбой возбудить дело по статье «Оскорбление представителя власти».

Однако за инцидентом последовало расследование, в результате которого Зайцева исключили из рядов правящей партии «Единая Россия». А СК РФ завел уголовное дело против чиновника о воспрепятствовании журналистской деятельности.