Террористы обстреляли из РСЗО сирийскую Скальбию

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (дважды), Джубб-Эз-Зарур, Нахшебба, Руейсет-Эскандер, Кульджок-Пенар, Икко, Акч-Баэр, Мамухия и Кара-Джагез провинции Латакия, Хербет-Эль-Арус и Скальбия провинции Хама.

«Боевики террористических группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам»* и «Джейш Аль-Изза»* совершили обстрел города Скальбия из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела погибла местная жительница, еще три человека получили ранения», - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

«Для обеспечения возможности добровольного и беспрепятственного входа и выхода мирных жителей из Идлибской Зоны Деэскалации в районе населенного пункта Суран провинции Хама функционирует пункт пропуска «Суран»», - отметил Купчишин.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в районе Ханнану-4 города Алеппо, в ходе которой выдано 1000 продовольственных наборов», - добавил генерал-майор.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2126 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3401,18 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 28 мая 2019 года амнистировано 58026 человек.

*«Хайат Тахрир Аш-Шам», «Джейш Аль-Изза» - запрещенные в РФ террористические организации.