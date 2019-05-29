В Красноярском крае больных на лечение развозят на катафалках

В городе Назарово Красноярского края нашли радикальный способ борьбы с проблемой отсутствия транспорта. Так, для перевозки лежачих пациентов в больницы там используют автомобили службы «Ритуал» - катафалки. При этом в начале делают вполне уместное в данном случае замечание: выносить больного на носилках нужно вперед головой. Ведь мертвых, как известно, выносят вперед ногами.

«Или на рентген, или на УЗИ нам надо возить. Как такового у нас транспорта в городе нет, чтобы такая услуга оказывалась лежачим больным. Нам приходится договариваться с предпринимателями», - поясняет директор пансионата для пожилых и инвалидов городе Назарово Татьяна Филиппова.

Скорая к лежачим больным приедет, только если тем станет совсем плохо. Машина из соцзащиты не имеет права: там нет носилок и тележки. А вот катафалк с подставкой для гроба, которую используют в качестве каталки, - очень даже удобно.

Руководитель комплексного центра социального обслуживания населения в Назарово поясняет, что перевозить лежачих больных просто на полу автомобиля не положено по технике безопасности. Оборудовать автомобиль диваном не позволяют технические характеристики машины.

В местной скорой понимают: для живых и мертвых нужен разный транспорт. В настоящее время в районной больнице получена лицензия на оказание услуг паллиативной помощи. Однако паллиативные больные и лежачие - все же не одно и то же.

Так что жителям Назарово пока, судя по всему, - в больницу и на кладбище придется ездить одним транспортом. Главное, чтобы вперед головой, и чтобы ненароком не перепутали.