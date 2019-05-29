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МВД резко сократило список потенциально опасных собак

Василиса Морозова
21:52 29.05.2019
В МВД России в пять раз сократили список потенциально опасных пород собак.
МВД резко сократило список потенциально опасных собак
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Globallookpress

Министерство внутренних дел России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, проект постановления правительства РФ был доработан на основе предложений, поступивших из федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций. На корректировку перечня опасных собак также повлияла Российская кинологическая федерация. Доработанная инициатива была размещена на портале проектов нормативных правовых актов.

«С учетом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных собак сокращен до 13 позиций», - сказала Волк.

Напомним, в конце прошлого года был принят федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В начале весны МВД России составилось список потенциально опасных пород собак, в который вошла 71 порода. Позднее было решено сократить перечень в несколько раз. В него вошли волко-собачьи гибриды, волкособы, гуль донги, питбульмастифы и северокавказские собаки, а также акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог, бэндог.

Отмечается, что выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, кроме случаев, когда опасный пес находится на огороженной территории, принадлежащей хозяину животного.

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